Vini sax live e menù completo

Questa sera il ristorante Panacea apre le porte a un evento speciale. Per soli 35 euro, i clienti possono gustare una degustazione di vini piemontesi, un menù completo e ascoltare il sax dal vivo. Sono disponibili solo 45 posti, quindi chi vuole partecipare deve affrettarsi. La serata promette di essere un mix di sapori e musica, con un’atmosfera che unisce eccellenza enogastronomica e intrattenimento musicale di qualità.

*Questo venerdì, 45 posti disponibili*Degustazione vino, menù completo e SAX LIVE a 35 euro!Venerdì 6 febbraio da @panacearistorante vive una serata unica con abbinamenti enogastronomici, grandi vini piemontesi e SAX live di qualità

Menù del 6/7/8 febbraio Tagliere di salumi con gnocco fritto Tagliatelle con crema di noci e guanciale Risotto con amarone Filetto di maiale in crosta di pistacchi con patate Acqua/caffe/dolce €35.00 escluso i vini Menù bambino Pasta cotoletta con le patatine

