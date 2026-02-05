Villaggio olimpico danneggiate 70 docce | si indaga sugli standard sicurezza

La polizia indaga su un danno a 70 docce nel Villaggio Olimpico. Durante i controlli, sono emersi problemi in due momenti diversi. Le autorità stanno verificando se ci siano rischi legati alla sicurezza, con la Digos e il pool antiterrorismo impegnati nelle indagini.

Due incursioni per devastare le docce di altrettanti appartamenti in tre palazzine nel Villaggio Olimpico. È successo fra dicembre e metà gennaio. Una falla nella sicurezza del Villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026? I danneggiamenti all’interno degli alloggi destinati agli atleti - ora al vaglio della Digos della polizia e del pool antiterrorismo della Procura di Milano - consistono nella manomissione del tappo di scarico del piatto della doccia e nella perforazione del tubo di scarico praticata con mezzi meccanici come una fresa. Sono stati scoperti per caso dai manager della Fondazione Milano-Cortina responsabili della gestione logistica del Villaggio quando, durante normali attività di collaudo degli impianti idrici (successivi alla flussimetria del 28 novembre 2025), è stata rilevata una perdita d’acqua dal soffitto di un piano terra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

