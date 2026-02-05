Villa Mussolini Petitti Pd | Preoccupa l’ipotesi di una soluzione legata ad ambienti vicini alla destra

La politica torna a parlare di Villa Mussolini, un sito che suscita sempre molte emozioni. Il deputato del Pd Petitti ha espresso preoccupazione per un possibile coinvolgimento di ambienti di destra in una soluzione per il futuro della villa. “Villa Mussolini non è un immobile qualsiasi”, ha detto, sottolineando quanto questo luogo sia ricco di storia e simbolismo e richieda un approccio attento e responsabile.

La consigliera regionale Emma Petitti: "Va evitato che possa diventare, oggi o domani, un punto di riferimento per nostalgie o operazioni ideologiche" "Villa Mussolini non è un immobile qualsiasi. È un luogo carico di storia e significati simbolici che, proprio per questo, va trattato con particolare attenzione e responsabilità". Così in una nota la consigliera regionale riminese Emma Petitti, del Partito democratico. "Le offerte presentate alla Fondazione Cassa di Risparmio aprono un confronto legittimo, ma non possono essere valutate solo sul piano economico. Qui è in gioco la funzione culturale e civile di uno spazio che in questi anni è stato restituito alla città grazie all'intervento pubblico e a una gestione improntata a inclusione, memoria e pluralismo.

