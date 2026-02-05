VIDEO | Percorso a ostacoli coppia in carrozzina mappa le barriere architettoniche e sociali di Bagheria

Una coppia in carrozzina ha deciso di mappare le barriere architettoniche e sociali di Bagheria. Hanno percorso le strade, tra marciapiedi invasi da fruttivendoli e auto parcheggiate davanti agli scivoli, trovando pochi negozi con pedane accessibili. Il loro viaggio si trasforma in un percorso a ostacoli, che mostra chiaramente quanto ancora ci sia da fare per rendere la città più accessibile a tutti.

Rita Pecoraro e Giuseppe Lo Medico, dell’associazione "Umip - Una marcia in più", hanno avviato con il Comune un’intesa per individuare e rimuovere gli ostacoli all’accessibilità urbana. Il primo tour è partito da corso Butera. Il dato più pesante riguarda le auto davanti agli scivoli e i fruttivendoli sui marciapiedi che trasformano gli spazi pubblici in zone di esclusione Fruttivendoli sul marciapiede, strade dissestate e dislivelli, auto posteggiate davanti agli scivoli e pochissimi negozi con le pedane adatte. Una vera gimkana quotidiana che costringe le persone in carrozzina a fare lo slalom tra gli ostacoli, costringendoli spesso a scendere in carreggiata con tutti i pericoli che ne conseguono.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Bagheria Citta Messina senza ostacoli, il piano contro le barriere architettoniche che apre la città a tutti Messina si prepara a lanciare un nuovo piano per eliminare le barriere architettoniche. Barriere architettoniche nelle scuole: il Ministero stanzia 18,6 milioni di euro per l’eliminazione degli ostacoli negli edifici scolastici statali e paritari. DECRETO Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Bagheria Citta Argomenti discussi: Cosa guardare a gennaio 2026 (secondo il tuo segno): 4 titoli Amazon Prime Video; Per i profughi sudanesi la Grecia è la porta dell’Europa; Giustizia alle ex PTT, è un percorso a ostacoli; Percorso a ostacoli per l’eolico offshore. Percorso a ostacoliPercorso con sempre maggiori ostacoli per chi vuole ottenere un mutuo. Per colpa della crisi economica, di quella immobiliare e per molto altro ancora. Col risultato che quando si chiede un ... milanofinanza.it Bcc con percorso a ostacoliIl loro motto è Differenti per forza. Rappresentano un sistema a rete che si regge su specifiche normative che ne fanno un unicum nel panorama bancario. Sono le banche di credito cooperativo (Bcc), ... milanofinanza.it Spesso è la prima tappa in un percorso pieno di ostacoli verso la protezione internazionale. Ad Atene un’associazione si batte per aiutare chi arriva. Il video reportage di Arte. facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.