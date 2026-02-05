VIDEO | Percorso a ostacoli coppia in carrozzina mappa le barriere architettoniche e sociali di B

Bagheria, due giovani in carrozzina percorrono le strade della città per evidenziare le barriere architettoniche e sociali. Rita Pecoraro e Giuseppe Lo Medico, entrambi con disabilità motoria, hanno deciso di mappare i punti più problemativi del centro urbano. Con un video, mostrano quanto sia complicato muoversi senza ostacoli e chiedono interventi concreti al Comune per migliorare l’accessibilità.

**Bagheria, la città che non si muove: due giovani in carrozzina mappano le barriere dell’accessibilità** A Bagheria, un piccolo borgho della Sicilia meridionale, due giovani con disabilità motoria – Rita Pecoraro, 29 anni, e Giuseppe Lo Medico, 34 – si sono messi in moto per far vedere al Comune come sia difficile, nella pratica, vivere in città senza ostacoli. Con un percorso a ostacoli, in carrozzina, hanno cominciato a mappare, in tempo reale, le barriere architettoniche che rendono difficoltoso o impossibile lo spostamento, l’accesso a negozi o semplicemente la passeggiata. È il primo passo verso un progetto di accessibilità urbana condotto insieme all’associazione “Umip – Una marcia in più” per rivedere il territorio e renderlo più civile, in senso urbano.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

