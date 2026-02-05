VIDEO | Percorso a ostacoli coppia in carrozzina mappa le barriere architettoniche e sociali di B

Bagheria, due giovani in carrozzina percorrono le strade della città per evidenziare le barriere architettoniche e sociali. Rita Pecoraro e Giuseppe Lo Medico, entrambi con disabilità motoria, hanno deciso di mappare i punti più problemativi del centro urbano. Con un video, mostrano quanto sia complicato muoversi senza ostacoli e chiedono interventi concreti al Comune per migliorare l’accessibilità.

**Bagheria, la città che non si muove: due giovani in carrozzina mappano le barriere dell’accessibilità** A Bagheria, un piccolo borgho della Sicilia meridionale, due giovani con disabilità motoria – Rita Pecoraro, 29 anni, e Giuseppe Lo Medico, 34 – si sono messi in moto per far vedere al Comune come sia difficile, nella pratica, vivere in città senza ostacoli. Con un percorso a ostacoli, in carrozzina, hanno cominciato a mappare, in tempo reale, le barriere architettoniche che rendono difficoltoso o impossibile lo spostamento, l’accesso a negozi o semplicemente la passeggiata. È il primo passo verso un progetto di accessibilità urbana condotto insieme all’associazione “Umip – Una marcia in più” per rivedere il territorio e renderlo più civile, in senso urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Bagheria Disabilità VIDEO | Percorso a ostacoli, coppia in carrozzina mappa le barriere architettoniche (e sociali) di Bagheria Una coppia in carrozzina ha deciso di mappare le barriere architettoniche e sociali di Bagheria. Messina senza ostacoli, il piano contro le barriere architettoniche che apre la città a tutti Messina si prepara a lanciare un nuovo piano per eliminare le barriere architettoniche. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Bagheria Disabilità Argomenti discussi: Cosa guardare a gennaio 2026 (secondo il tuo segno): 4 titoli Amazon Prime Video; Per i profughi sudanesi la Grecia è la porta dell’Europa; Giustizia alle ex PTT, è un percorso a ostacoli; Percorso a ostacoli per l’eolico offshore. Percorso a ostacoliPercorso con sempre maggiori ostacoli per chi vuole ottenere un mutuo. Per colpa della crisi economica, di quella immobiliare e per molto altro ancora. Col risultato che quando si chiede un ... milanofinanza.it Bcc con percorso a ostacoliIl loro motto è Differenti per forza. Rappresentano un sistema a rete che si regge su specifiche normative che ne fanno un unicum nel panorama bancario. Sono le banche di credito cooperativo (Bcc), ... milanofinanza.it Spesso è la prima tappa in un percorso pieno di ostacoli verso la protezione internazionale. Ad Atene un’associazione si batte per aiutare chi arriva. Il video reportage di Arte. facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.