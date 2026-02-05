VIDEO Maresciallo non mi prendi giovane sannita corre e filma l’inseguimento in pieno centro
Un giovane sannita ha corso tra le strade di Benevento per sfuggire a un maresciallo. Ha filmato tutto con il telefono, mentre cercava di allontanarsi. Alla fine, è stato fermato a Ponte, dopo un inseguimento che sembrava uscito da un film.
Tempo di lettura: < 1 minuto Un inseguimento da film nel centro di Benevento, conclusosi con il fermo a Ponte. Una notte a dir poco movimentata nel cuore del capoluogo sannita dove un giovane di 28 anni ha provato a seminare una macchina della polizia percorrendo ad alta velocità la zona pedonale del corso Garibaldi. Dopo un lungo girovagare per la città, l’auto ha lasciato Benevento e si è diretta verso Ponte dove la corsa del fuggitivo è stata stoppata dalla Polizia Il 28enne è stato fermato, perquisito e portato in Questura, per lui al momento previsti i domiciliari. La sua vettura è stata sottoposta a sequestro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
