Un giovane sannita ha corso tra le strade di Benevento per sfuggire a un maresciallo. Ha filmato tutto con il telefono, mentre cercava di allontanarsi. Alla fine, è stato fermato a Ponte, dopo un inseguimento che sembrava uscito da un film.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un inseguimento da film nel centro di Benevento, conclusosi con il fermo a Ponte. Una notte a dir poco movimentata nel cuore del capoluogo sannita dove un giovane di 28 anni ha provato a seminare una macchina della polizia percorrendo ad alta velocità la zona pedonale del corso Garibaldi. Dopo un lungo girovagare per la città, l’auto ha lasciato Benevento e si è diretta verso Ponte dove la corsa del fuggitivo è stata stoppata dalla Polizia Il 28enne è stato fermato, perquisito e portato in Questura, per lui al momento previsti i domiciliari. La sua vettura è stata sottoposta a sequestro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

VIDEO/ "Maresciallo non mi prendi", giovane sannita corre e filma l'inseguimento in pieno centro

Un inseguimento improvviso si svolge nel cuore di Benevento.

Nel centro città, giovedì 8 gennaio, si è verificato uno scontro dopo un inseguimento, coinvolgendo un giovane alla guida di un veicolo senza patente.

