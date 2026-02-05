Vico Spartak il Calcio sociale nel cuore di Napoli il 6 Febbraio 2026 alla Domus Ars

Venerdì 6 febbraio la Domus Ars di Napoli ospita un evento dedicato al calcio sociale. Alla serata si terrà la proiezione di due cortometraggi, “Il fuoco nella balena” e “Fuorigioco”, che raccontano storie legate al calcio come strumento di inclusione e cambiamento. L’evento, che unisce sport e arte, vuole mettere in luce il ruolo del calcio nel cuore della città e nei quartieri popolari.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.