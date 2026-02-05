Vico Spartak il Calcio sociale nel cuore di Napoli il 6 Febbraio 2026 alla Domus Ars
Venerdì 6 febbraio la Domus Ars di Napoli ospita un evento dedicato al calcio sociale. Alla serata si terrà la proiezione di due cortometraggi, “Il fuoco nella balena” e “Fuorigioco”, che raccontano storie legate al calcio come strumento di inclusione e cambiamento. L’evento, che unisce sport e arte, vuole mettere in luce il ruolo del calcio nel cuore della città e nei quartieri popolari.
L’evento “Vico Spartak” celebra il Calcio sociale nel cuore di Napoli attraverso l’Arte. Venerdì 6 Febbraio 2026 la proiezione speciale dei due short film “Il fuoco nella balena” e “Fuorigioco”. Un evento per sostenere il progetto che punta da sempre al recupero attraverso lo sport gratuito e la connessione con la Cultura e con l’Arte. Una serata dove il Cinema si fa impegno civile e il pallone diventa strumento di riscatto. Si terrà Venerdì la manifestazione “Vico Spartak”, un evento speciale dedicato alla squadra di calcio sociale Spartak San Gennaro, realtà che da anni opera nei quartieri di Napoli offrendo ai ragazzi la possibilità di giocare gratuitamente, sottraendoli alle insidie della strada. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Approfondimenti su Vico Spartak
Ultime notizie su Vico Spartak
Fuorigioco, il corto di Gallo con i ragazzi dello Spartak San GennaroAlla Domus Ars in via Santa Chiara a Napoli l’evento Vico Spartak celebra il Calcio sociale attraverso l’Arte ... rainews.it
Al lavoro per l'evento "Vico Spartak" del 6 Febbraio per lo Spartak San Gennaro.Siamo un vicolo, Venerdì 6 il vicolo diventerà Piazza. Proiezioni, racconto, incontro. Domus Ars , via Santa Chiara 10 Napoli ore 18,30. Ingresso gratuito. facebook
