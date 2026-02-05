Viaggio nell’innovazione Il ’Tech tour’ degli studenti Le aziende aprono le porte

Questa settimana, studenti di diverse scuole brianzole visitano le aziende del territorio per il “Tech tour” organizzato da Assolombarda. Circa 2.000 ragazzi si spostano tra Vimercate, Monza e altri comuni, entrando nelle sedi di grandi aziende come Schindler, Nokia, Intercos e Agrati. L’obiettivo è mostrare ai giovani come funziona il mondo dell’industria e delle innovazioni tecnologiche. Le visite continueranno fino all’11 febbraio, dando ai ragazzi la possibilità di vedere da vicino le imprese che guidano lo sviluppo locale.

Settimana Stem, porte aperte in azienda a 2mila studenti per il " Tech tour " di Assolombarda. Molti gli istituti brianzoli coinvolti fino all'11 febbraio da Vimercate a Monza e i grandi gruppi da Schindler, a Intercos, ad Agrati, Nokia, Alfa Laval, Hydro Extrusion. Obiettivo, far toccare con mano il cambiamento ai ragazzi, l'evoluzione del sistema produttivo e l'impatto della tecnologia sul mondo del lavoro con lo sviluppo di nuove professioni e più in generale sulla società. Un format consolidato per accendere i riflettori sulle discipline scientifiche, ingegneristiche e matematiche e promuovere l'istruzione tecnica e le opportunità di formazione e lavoro nei settori hi-tech.

