Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 19 | 10

Questa sera il traffico sulla Roma-Fiumicino resta molto intenso. Un incidente sulla via del mare provoca file tra Dragona e Ostia Antica, mentre sulla statale Pontina ci sono ancora rallentamenti per una frana e un incidente già rimosso. La situazione sulla viabilità romana continua a essere critica, con code e rallentamenti tra diverse zone della città e fuori.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare incidente avvenuto in precedenza carreggiata interna causa ancora code tra Roma Fiumicino e Pisana sempre in internal code qui per traffico intenso tra Cassia bis e Salaria più avanti rallentamenti tra Nomentana e Appia in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino Tiburtina andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code tra via Fiorentini Raccordo Anulare verso quest'ultimo è nel senso opposto file tra Portonaccio e tangenziale est sulla SS 4 Salaria il sinistro avvenuto in precedenza causa ancora code all'altezza di Settebagni in direzione Monterotondo sulla Cassia bis un veicolo in panne causa file tra Castel de' ceveri Formello verso Viterbo ci spostiamo nel quadrante sud della capitale incidente avvenuto sulla via del mare causa ancora code tra Dragona e Ostia Antica in direzione Ostia mentre rimosso l'incidente sulla statale Pontina permangono code ma per traffico intenso tra via dei rutuli Aprilia verso Latina in chiusura e trasporto ferroviario fl1 Roma Fiumicino a causa di una frana circolazione rallentata tra Poggio Mirteto e Fara Sabina rallentamenti fino a 30 minuti sta già lonzo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

La viabilità a Roma si fa più complicata questa mattina.

La viabilità a Roma e nel Lazio si mantiene abbastanza scorrevole, ma ci sono alcune criticità.

