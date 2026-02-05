Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 17 | 25

La viabilità nella zona di Roma si fa complicata. Due incidenti, uno sulla 91 all’altezza di Ponte Galeria e un altro sulla SR raccordo di Fiuggi, stanno causando code e rallentamenti. In particolare, sulla 91 si circola a singhiozzo tra Roma Fiumicino e Ponte Galeria, con traffico intenso in entrambe le direzioni. Sul raccordo di Fiuggi, invece, il tratto tra Piglio e Acuto è chiuso al km 12 e 100, e anche qui ci sono lunghe code. La situazione si aggrava anche in centro,

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla 91 Roma Fiumicino causa all'altezza di Ponte Galeria verso Roma altro incidente sulla SR raccordo di Fiuggi in provincia di Frosinone tratto chiuso al km 12 e 100 tra piglio e acuto In entrambe le direzioni ci spostiamo sul raccordo in carreggiata esterna code a tratti qui per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana in interna si sta in fila trattassi ABS Salaria è più avanti tra Bufalotta e Prenestina andiamo sul tratto urbano di Roma Teramo code tra la tangenziale S Raccordo Anulare verso quest'ultimo ci spostiamo sulla strada provinciale 40 Bassanese dov'è l'incidente avvenuto in precedenza causa ancora coda all'altezza di Bassano Romano nei due sensi di marcia infine segnaliamo che la strada statale 675 Umbro laziale per lavori urgenti di pavimentazione al momento è chiusa tra il km 37 ed il km 43 750 In entrambe le direzioni Ria prevista per le ore 18 di oggi da Giorgia Alonzo e Astral infomobilità al momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

