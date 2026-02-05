Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 16 | 25

Da ore ci sono lunghe code in alcune zone di Roma e dintorni. Il traffico si è intensificato sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite di Roma Fiumicino e Tuscolana, con veicoli fermi in fila. Anche in interno la situazione non migliora: code tra Cassia bis, Salaria, Nomentana e Prenestina. Più avanti, sulla strada regionale 630 Ausonia, si segnalano rallentamenti per lavori in corso tra il bivio di Torricelli inferiore e l’ingresso di Velletri. La viabilità si complica anche

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna coda per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana in interna si sta in fila tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana e Prenestina ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti tra la tangenziale est e il raccordo anulare verso quest'ultimo andiamo sulla strada regionale 630 Ausonia segnaliamo code per lavori in corso tra il bivio per entrare il bivio Torricelli inferiore nei due sensi ricordiamo a causa di una frana è ancora chiuso il tratto di via Appia nel territorio di Velletri tra via Ulderico Mattoccia e la stazione ferroviaria di Velletri nelle due direzioni ci spostiamo sulla strada provinciale 40 Bassanese Dov'è un incidente all'altezza di Bassano Romano nei due sensi di marcia infine segnaliamo che la strada statale 675 Umbro laziale per lavori urgenti di pavimentazione al momento è chiusa per km 37 kg 43 750 In entrambe le direzioni di apertura prevista per le ore 17 di oggi

