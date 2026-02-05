Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 15 | 25

La viabilità sulla Roma Fiumicino è congestionata questa sera. Tra le uscite di Roma Fiumicino e Tuscolana ci sono code per traffico intenso sulla carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si formano file tra Flaminia e Salaria, proseguendo più avanti tra Nomentana e Prenestina. La situazione si fa complicata anche sul tratto urbano della Roma Teramo, dove si circola a rilento. La tangenziale est verso il centro è rallentata, con code tra via Togliatti e Tor Cervara. Intanto, a causa di una frana,

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna coda per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana in interna si sta in fila tra Flaminia e Salaria è più avanti tra Nomentana e Prenestina ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento Tra poco faccio la tangenziale est verso il centro è nel senso opposto code tra via Togliatti e Tor Cervara ricordiamo che a causa di una frana è ancora chiuso il tratto di via Appia nel territorio di Velletri via Ulderico Mattoccia è la stazione ferroviaria di Velletri nelle due direzioni

