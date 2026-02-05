Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 13 | 25

La linea alta velocità tra Roma e Napoli ha appena iniziato lavori di manutenzione programmata sulla tratta Roma Termini-Salerno. I treni potrebbero subire cancellazioni totali o parziali fino al 19 marzo. La Regione Lazio ha annunciato che i lavori sono in corso e invita i viaggiatori a controllare gli aggiornamenti. La situazione sulla viabilità romana resta sotto stretta osservazione, con possibili disagi nelle prossime settimane. La redazione continuerà a seguire gli sviluppi e a fornire aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per riabilitare scorrevole sulle maggiori della regione Lazio comprese le carreggiate del grande raccordo anulare Infine per i viaggiatori della linea alta velocità Roma Napoli al via oggi lavori di manutenzione programmata sulla tratta Roma Termini Salerno possibili cancellazione totale o parziale Sui treni in viaggio lavori che termineranno il 19 marzo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco ci Luca e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

