Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 12 | 25

La viabilità a Roma resta complicata. Questa mattina, il traffico si muove a rilento soprattutto sul Grande Raccordo Anulare, dove si registrano solo alcuni rallentamenti all’altezza dello svincolo con la Roma Teramo. La situazione migliora sulle altre strade principali, tranne sulla via Flaminia, dove si forma una coda lunga due punti di sosta in direzione centro. Disagi anche sulla Pontina, con un incidente che blocca il traffico all’altezza di Pomezia, in direzione della capitale. Per i pendolari della linea alta velocità Roma Salerno, invece

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in graduale ripresa Sulle carreggiate del grande raccordo anulare rimangono solo rallentamenti in esterna all'altezza dello svincolo con la Roma Teramo anche sulle consolare la situazione scorrevole ad eccezione della via Flaminia dove si sta in fila dal raccordo 2 punti in direzione del centro invece Disagi con coda a causa di un incidente sulla Statale Pontina superata Pomezia per chi viaggia verso la capitale Infine per i viaggiatori della linea alta velocità Roma meno al via oggi lavori di manutenzione programmata sulla tratta Roma Termini Salerno possibili cancellazione totale o parziale Sui treni in viaggio lavori che termineranno il 19 marzo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

La mattina di oggi a Roma si presenta complicata per chi si sposta in auto.

La viabilità a Roma e nel Lazio si mantiene abbastanza scorrevole, ma ci sono alcune criticità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in aumento il traffico sulle carreggiate del ... romadailynews.it

Maltempo a Roma: strade allagate e alberi caduti. Centinaia di interventi in cittàSecondo gli esperti di 3bMeteo, a Roma sono attesi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata. Sono ... romatoday.it

#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Martedì #3febbraio, dalle 18:00 alle 19:30, in Via Leonida Bissolati si svolgerà una manifestazione Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante #Luceverde facebook

#Roma #viabilità Metromare: per interventi su pensiline e banchine, dal 9 al 13 e poi dal 16 al 20 febbraio nella fascia oraria 11-16,30 interruzione tra Porta San Paolo e Magliana romamobilita.it/primo-piano/me… x.com