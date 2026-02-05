Viabilità a Paina un’altra stretta Nuovi divieti per i mezzi pesanti

L’amministrazione di Paina non arretra e introduce nuovi divieti per i mezzi pesanti. Dopo aver già limitato il transito con una prima ordinanza, ora prepara un secondo provvedimento per cercare di migliorare le condizioni della viabilità nella frazione. La strada resta stretta e continua a creare problemi, e l’amministrazione insiste nel voler intervenire per ridurre i rischi e i disagi.

L'amministrazione non fa alcun passo indietro, anzi raddoppia: dopo una prima ordinanza, ecco in arrivo un secondo provvedimento per tutelare la frazione di Paina. Si accelera dunque sul fronte della sicurezza viabilistica, con il sindaco Marco Citterio che annuncia una nuova stretta contro il transito dei mezzi pesanti nell'area di via Po, messa sotto pressione nelle ultime settimane dal traffico generato dal cantiere dell'ex cava Borgonovo a Verano. Dopo il primo intervento di gennaio, il Comune è pronto a introdurre ulteriori limitazioni per proteggere il centro abitato e ridurre l'impatto dei camion su strade non progettate per sostenere carichi così elevati.

