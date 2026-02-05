Via Solferino si veste di cerchi olimpici | il menù Tasty Games di DryMilano celebra Milano-Cortina 2026
Via Solferino si prepara a festeggiare i Giochi in grande stile. Dal 3 febbraio, DryMilano mette in scena il menù Tasty Games, un’idea che unisce sport e cucina. La vetrina si riempie di cerchi olimpici, mentre il locale diventa un punto di incontro tra appassionati e curiosi. La proposta promette di portare un tocco di olimpismo anche sui piatti, trasformando il solito spuntino in un’esperienza a tema.
Quando lo sport incontra il gusto, nascono esperienze che vanno oltre il semplice pasto. Dal 3 febbraio, DryMilano trasforma il bancone di via Solferino in un viaggio gastronomico ispirato ai cerchi olimpici. Cinque colori, cinque continenti, un unico linguaggio universale: quello del piacere condiviso davanti a una pizza e un cocktail d’autore. Il menù Tasty Games sarà disponibile per tutta la durata delle Olimpiadi invernali, offrendo ai milanesi e ai visitatori un modo inedito di vivere la festa dello sport. Non si tratta solo di mangiare e bere, ma di attraversare simbolicamente il mondo, assaggiando ingredienti che raccontano storie di terre lontane. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
