Via Nazario Sauro | in corso l’abbattimento di alcune alberature per lavori urgenti alla fognatura

In questi giorni, si stanno abbattendo nove alberi in via Nazario Sauro. I lavori servono a rifare la rete fognaria e hanno reso necessari questi interventi di emergenza. Gli operai stanno lavorando sul posto per completare tutto nel minor tempo possibile.

L'amministrazione comunale di Cattolica spiega che "“È ancora in fase di studio l’analisi progettuale della riqualificazione complessiva" Sono in corso in questi giorni gli interventi di abbattimento di nove alberature in via Nazario Sauro, resi necessari nell’ambito dei lavori di rifacimento della rete fognaria. L’intervento è stato richiesto dal gestore del servizio idrico integrato, Hera, a seguito delle verifiche tecniche che hanno evidenziato la necessità di operare con urgenza sulla fognatura collassata. Nel dettaglio, otto lecci vengono abbattuti per consentire il rifacimento della rete fognaria, mentre un’ulteriore pianta è stata rimossa in seguito a una verifica tecnico-agronomica, che ne ha evidenziato condizioni tali da renderne necessario l’abbattimento per motivi di sicurezza.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Via Nazario Sauro Sottopasso di via Nazario Sauro riapre domani dopo i lavori di ristrutturazione Domani il sottopasso di via Nazario Sauro riapre al traffico dopo alcuni mesi di lavori di ristrutturazione. Riapre domani il sottopasso di via Nazario Sauro Domani il sottopasso di via Nazario Sauro riapre al traffico. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Via Nazario Sauro Argomenti discussi: Riapre domani il sottopasso di via Nazario Sauro; Chiuso il Club 21 sul Lungomare di Napoli per sovraffollamento: blitz dopo Crans Montana; COMUNE DI MERANO * LAVORI DI SCAVO IN VIA NAZARIO SAURO, DIVIETO DI TRANSITO DAL 2 AL 6 FEBBRAIO; Giro d’Italia 2026: Cervia ospita la partenza della nona tappa, domenica 17 maggio. COMUNE DI MERANO * «LAVORI DI SCAVO IN VIA NAZARIO SAURO, DIVIETO DI TRANSITO DAL 2 AL 6 FEBBRAIO»A causa di lavori di scavo, dal 2 al 6 febbraio, dalle 8:00 alle 18:00, sarà in vigore in via Nazario Sauro (all'altezza del civico 1) il divieto di transito. agenziagiornalisticaopinione.it Riapre domani il sottopasso di via Nazario SauroStrada libera per la stagione turistica, i lavori Rfi su via Gentile da Fabriano slittano a dopo l’estate. msn.com OPERAZIONE FUORI TUTTO DA G Revolution Via Nazario Sauro 124 facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.