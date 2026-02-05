Via Donizzetti a Brembate la ‘z’ è di troppo | Rimedieremo subito

A Brembate, un cartello stradale ha attirato l’attenzione dei passanti per un errore evidente: la scritta “Via Donizzetti” presenta una ‘z’ di troppo. L’amministrazione comunale ha promesso di sistemare il problema subito, ma nel frattempo i cittadini si sono fatti una risata. Qualcuno sui social ha commentato ironico, ricordando che anche in un semplice cartello si nasconde qualche imprecisione.

Brembate. “Povero Gaetano”, commenta l’attento cittadino che su Facebook ha postato la foto dello strafalcione. A Brembate la via dedicata al noto compositore appare con una “z” di troppo: “Via Donizzetti”, invece di Donizetti. Un errore imperdonabile, se si pensa che stiamo parlando del bergamasco forse più celebre della storia. “A Bergamo aggiungere la ‘z’ a Donizetti è un po’ come leggere ‘accelerazzione’ in un libro di fisica – commenta il sindaco di Brembate, Luca Rosa -. Va bene scrivere il cognome come si pronuncia, ma è un errore difficile da perdonare.”. Il primo cittadino assicura che interverrà al più presto: “Sentirò subito gli uffici e con la ditta della segnaletica vedremo di correggere e sostituire il cartello in tempi rapidi”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

D1a.lab, a Brembate di Sopra spazio per corsi ed eventiBrembate di Sopra. A Brembate di Sopra ha aperto D1a.lab, spazio polifunzionale situato all’interno del Complesso Geller, edificio D1A, in via Donizetti 109/a. La location, che vanta una superficie di ... bergamonews.it

