Via Cambini il sindaco | Nel Cosp si dice una cosa e alla stampa un' altra Contingentamento? Il prefetto indichi quali risorse mette a disposizione
Il sindaco di Parma punta il dito contro il Cosp, accusando di divergenze tra quanto si dice internamente e quanto viene poi comunicato alla stampa. La questione più calda riguarda il contingentamento e le risorse messe a disposizione dal prefetto, che ancora non sono chiare. Durante l’ultimo incontro, lunedì scorso 2 febbraio, sindacati e amministrazione hanno cercato di mantenere un confronto aperto, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise per gestire al meglio la movida in via Cambini.
Confronto e dialogo in un clima distensivo per trovare le migliori soluzioni per tutti. Almeno così, stando a quanto comunicato da Confcommercio e Confesercenti, era parsa la situazione nell'ultimo Cosp convocato lunedì scorso 2 febbraio sulla gestione della movida in via Cambini. Non per il.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Approfondimenti su Via Cambini
Movida in via Cambini, il sindaco risponde al prefetto: "La situazione è migliorata. Nuove misure? Solo con la collaborazione di tutti"
Il sindaco di via Cambini commenta l’andamento della movida locale, evidenziando un miglioramento grazie alle misure adottate.
Movida, via Cambini a 'numero chiuso'. Il prefetto: "Massimo 350 persone, è una questione di sicurezza"
Ultime notizie su Via Cambini
Argomenti discussi: Via Cambini, il Prefetto invita il Sindaco ad adottare misure più stringenti; Via Cambini, Confcommercio e Confesercenti: Pronti al dialogo con i residenti; Movida in via Cambini, suggerimenti del Prefetto. Anticipare le chiusure; Movida a Livorno, l’ira di Salvetti dopo la stretta: Ora basta demonizzare i locali.
Via Cambini, il Prefetto torna a chiedere a Salvetti il contingentamento, chiusure anticipate e e limitazioni al consumo di alcoliciVia Cambini, il Prefetto torna a chiedere a Salvetti il contingentamento, chiusure anticipate e e limitazioni al consumo di alcolici ... livornopress.it
Via Cambini, parla SalvettiSul resto apprezzo il rinnovato approccio da parte di tutti che punta a ritrovare serenità e comunione d’intenti è con questo spirito che andremo a coinvolgere i soggetti in campo per trovare ... livornopress.it
Via Cambini, Salvetti: "Quello che ci diciamo nelle riunioni non può essere stravolto quando si comunica con la stampa" #livorno #viacambini #movida #residenti #lucasalvetti Luca Salvetti facebook
Via Cambini a Livorno e movida: ecco il nuovo piano x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.