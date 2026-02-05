Via Cambini il sindaco | Nel Cosp si dice una cosa e alla stampa un' altra Contingentamento? Il prefetto indichi quali risorse mette a disposizione

Il sindaco di Parma punta il dito contro il Cosp, accusando di divergenze tra quanto si dice internamente e quanto viene poi comunicato alla stampa. La questione più calda riguarda il contingentamento e le risorse messe a disposizione dal prefetto, che ancora non sono chiare. Durante l’ultimo incontro, lunedì scorso 2 febbraio, sindacati e amministrazione hanno cercato di mantenere un confronto aperto, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise per gestire al meglio la movida in via Cambini.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.