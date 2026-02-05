Milano si prepara a vivere un evento speciale: Mariah Carey è arrivata in città e già si respira entusiasmo tra i fan. La popstar, conosciuta per le sue hit e la voce inconfondibile, si esibirà in italiano, cosa che ha fatto salire alle stelle l’attesa. La città si anima con le voci di chi spera di vederla dal vivo, anche se sembra difficile mantenere il segreto fino all’ultimo. Quando una artista del suo calibro mette piede a Milano, la segretezza diventa quasi impossibile.

C ’era da aspettarselo: quando una stella del calibro di Mariah Carey mette piede a Milano, la segretezza diventa un optional. Nonostante i controlli ferrei e i teloni stesi per nascondere il palco di San Siro, lo “spoiler d’oro” è servito. Un video rubato da uno smartphone indiscreto ha catturato quello che sarà, senza dubbio, uno dei momenti più iconici della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la regina del pop mondiale che intona, con una dizione italiana sorprendentemente curata, le note immortali di Nel blu, dipinto di blu. Mariah Carey: vita, amori e carriera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Vi diciamo solo che canta in italiano... Già questo è sufficiente a far salire alle stelle l'hype per l'esibizione della popstar

Approfondimenti su Mariah Carey

Madonna ha recentemente condiviso su Instagram una cover di

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Mariah Carey

Argomenti discussi: Caregiver familiari, per AIPD un primo passo, ma servono servizi. Vi diciamo perché; Ekoï, arriva la famiglia RR: ruote progettate per la competizione; La 'Scuolina' di San Clemente non chiude. Genitori e dirigenza: Iscrivete qui i vostri figli, vi diciamo perché; Il Napoli No Euro è vivo e ricorda che in Italia è un’altra cosa, il campionato è ancora lungo Il Napoli, gioca, soffre e vince. 2-1 alla Fiorentina, ancora in gol Vergara (il secondo di Gutierrez). La sfortuna si accanisce ancora, stavolta su Di Lorenzo. Ma l'esultanz.

«Io, sopravvissuto, vi dico che quel memorandum porta solo morte»Caro direttore, sono Ibrahima Lo, un giovane di ventisei anni, originario del Senegal e residente in Italia da un decennio. Con questa lettera ad Avvenire, rivolgo un appello alle Autorità italiane ... avvenire.it

Con stima immutata per Michael Jackson, diciamo che, visto ciò che abbiamo già visto nei film, FORSE è meglio che sia andata così. -Newt facebook