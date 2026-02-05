Versamenti mancati Rossetto deve risarcire

Il tribunale di Casalgrande ha condannato il supermercato Super Rossetto a risarcire alcuni dipendenti. La causa nasce da mancati versamenti al fondo sanitario, che ora dovranno essere coperti dall’azienda. La vicenda riguarda diversi lavoratori che avevano scoperto di non aver ricevuto quanto spettava loro in termini di contributi sanitari. La sentenza arriva dopo un procedimento iniziato diversi mesi fa, e ora il supermercato dovrà restituire quanto indebitamente trattenuto.

Supermercato Super Rossetto di Casalgrande: il tribunale condanna a risarcire alcuni dipendenti per mancati versamenti al fondo sanitario. A comunicarlo è la Cgil, riferendo che nei giorni scorsi il tribunale di Reggio ha condannato la società Rossetto Trade a risarcire alcuni dei lavoratori del punto vendita di Casalgrande che avevano agito per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive dovute alla mancata iscrizione al Fondo Est (Fondo sanitario di categoria) dal marzo 2011 al dicembre 2017. Il Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) applicato, già dal 2008, prevede l’obbligo per i datori di lavoro di iscrivere al Fondo Est i propri dipendenti, versando una parte della loro retribuzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Versamenti mancati, Rossetto deve risarcire" Approfondimenti su Super Rossetto Casalgrande Libretto di famiglia: versamenti entro il 18 dicembre, per evitare ritardi. Chi deve farlo e istruzioni Il libretto di famiglia è uno strumento utilizzato per pagare lavori occasionali come baby-sitting, assistenza agli anziani o piccoli lavori domestici. "L’agente infedele deve risarcire la Polizia" Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Super Rossetto Casalgrande Argomenti discussi: Versamenti mancati, Rossetto deve risarcire. Versamenti mancati, Rossetto deve risarcireFondo sanitario, la decisione del tribunale in seguito all’azione di alcuni lavoratori ... msn.com Stretta del Comune di Pavia sui mancati versamenti di Tari e Imu. Sotto la lente privati e attività produttive. L'articolo al primo commento facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.