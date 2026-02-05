Verona Sammarco | Un’emozione allenare in Serie A Il primo giorno è stato difficile ma ora…

Paolo Sammarco si dice emozionato all’esordio sulla panchina dell’Hellas Verona. Il nuovo allenatore degli scaligeri ha riconosciuto che il primo giorno è stato difficile, ma ora si sente più tranquillo. Domani, alla vigilia di Verona-Pisa, ha parlato delle difficoltà iniziali e della sua determinazione a guidare la squadra in una stagione complicata.

Verona, Sammarco: «Un'emozione allenare in Serie A. Il primo giorno è stato difficile ma ora.» 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Verona, Sammarco: «Un'emozione allenare in Serie A. Il primo giorno è stato difficile ma ora…» Approfondimenti su Verona SerieA Sammarco Verona, ora è ufficiale: è l'allenatore ad interim per il dopo Zanetti! Dopo l'esonero di Zanetti, il Verona ha annunciato ufficialmente che Paolo Sammarco sarà l'allenatore ad interim. Dalla Spagna alla Polonia, ora a Verona: chi è Edmundsson, il primo giocatore delle Far Oer in Serie A La Serie A ha il suo primo giocatore dalle Far Oer: si chiama Edmundsson e ora veste la maglia del Verona. Ultime notizie su Verona SerieA Argomenti discussi: Il comasco Paolo Sammarco nuovo allenatore del Verona; Hellas Verona, Paolo Sammarco nominato allenatore ad interim: il comunicato; Serie A. Hellas Verona, ecco il nuovo allenatore; Sammarco: Contento per la prestazione dei ragazzi su un campo difficile, ottenuto un punto importante. Verona, Sammarco si presenta: Grande emozione, squadra pronta per il PisaL'Hellas Verona prova a voltare pagina: dopo l'esonero di Paolo Zanetti è stato scelto, ad interim, il tecnico della Primavera Paolo. tuttomercatoweb.com Verona, Sammarco: Recupera Akpa, perdiamo ValentiniReduce dalla sconfitta con il Cagliari, il Verona si appresta ad affrontare il Pisa nel match valevole per la 24esima giornata di campionato. Il tecnico scaligero Paolo Sammarco ha presentato la sfida ... fantacalcio.it #HellasVerona, rilanciare #Montipò o confermare #Perilli Spetta ora a #Sammarco decidere facebook #Zanzi sul mercato del #Verona e non solo Le sue parole su #Sammarco x.com

