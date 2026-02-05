Vergara l' intoccabile | presto l' aumento e il rinnovo col Napoli fino al 2031

Il Napoli prepara il rinnovo di contratto per Vergara, che presto vedrà il suo accordo prolungato fino al 2031. Attualmente guadagna 400 mila euro all’anno, ma le sue ultime prestazioni e i gol contro Chelsea e Fiorentina hanno spinto i dirigenti a puntare su di lui ancora a lungo. La società ha deciso di intervenire per confermarlo nel progetto e premiare la crescita del giovane difensore.

Quattro giornate e dentro ci sono due vite, c’è un prima e dopo, c’è un mondo che improvvisamente finisce sottosopra, come in una ruleta. Quattro giornate, da un mercoledì (28 gennaio) che diventa tormento dopo l’estasi e di un sabato (31 gennaio), ch’è una boccata di celebrità rinchiusa dentro a un sogno. Quattro giornate per accorgersi che Antonio Vergara va oltre i suoi 23 anni, è la bella gioventù che si è presa questa ventata d’aria fresca in faccia e se la porta a spasso con quel sorriso smaliziato e anche no, l’espressione del bravo ragazzo che dalla porta accanto ti conduce tra le stelle, dove sta adesso anche lui: e chi lo avrebbe detto? C’è voluto un tempo (assai) lungo per affezionarsi al suo talento, per scongelarlo dalle panchine e dalla prudenza che in cinque mesi l’avevano spedito in campo soltanto per 27’ (1’ con il Qarabag e 9’ con il Benfica in Champions; 1’ a Reggio Emilia, 4’ con la Juventus e 12’ con il Parma) ma quando con il Sassuolo è stato inevitabile far di necessità virtù, Antonio Conte ha dato un colpettino al chiodo, ha sforbiciato sui lacci ed ha deciso: 62’ con Sassuolo e poi, a seguire, altri 62’ con il Copenaghen, in serate normali o anche tristissime, sino a scoprire che sotto il plaid si nascondeva un piccolo gioiello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

