Vergara guadagna 400mila euro l’anno ancora per poco

A luglio, Vergara ha rinnovato il suo contratto fino al 2030, con un ingaggio di 400 mila euro all’anno. Ora, a distanza di sette mesi e quattro giorni, il club e il suo agente si preparano a risolvere la questione. Probabilmente, tra poco, incontreranno di nuovo per discutere di un ritocco verso l’alto, magari portando lo stipendio più vicino alle richieste di Vergara, che vorrebbe restare a casa sua a Frattaminore.

Di Vergara scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: Vergara è quel ragazzino (?) che a luglio scorso ha rinnovato fino al 2030, perché forse era scritto persino sulla luna che lui, e fino a prova contraria, avrebbe gradito starsene a casa sua, un salto in auto da Frattaminore al Paradiso: però sono trascorsi ormai sette mesi e – soprattutto – quattro giorni e tra un po’, senza neanche dirselo, Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi, il manager del calciatore, troveranno il modo per darsi un appuntamento e procedere con il ritocchino verso l’alto, che vuol dire adeguare l’ingaggio da 400 mila euro e rinnovare almeno sino al 2031. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

