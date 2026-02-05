Vercelli Angelo Bertolani Ruggerini morto a 67 anni per una lunga malattia il vignettista derise i ' no vax' disegnando bare natalizie

Angelo Bertolani Ruggerini, il vignettista noto per le sue caricature sui vaccini e i no vax, è morto a 67 anni dopo una lunga malattia. La sua più famosa vignetta mostrava diversi babbi Natale, ognuno con caratteristiche diverse, e una tomba con scritto

Ruggerini attirò l'attenzione per una vignetta a tema vaccini in cui comparivano diversi babbi Natale: uno con la dicitura "normale", uno "ogm", uno verde con la scritta "bio", un altro con la scritta "covid" e infine una tomba con la scritta "no vax" È morto a Vercelli Angelo Bertolani Rugge.

