Vent’anni di silenzio e poi un video da casa | perché il ritorno di Claudio Lippi ha emozionato i social

Dopo più di vent’anni di silenzio, Claudio Lippi ha deciso di tornare a parlare sui social. Ha pubblicato un video da casa, rompendo un lungo isolamento e riaccendendo l’attenzione dei fan. Il suo ritorno online ha sorpreso molti, che non si aspettavano di rivederlo così, dopo tutto questo tempo.

Dopo più di vent’anni lontano dalla scena pubblica, Claudio Lippi è tornato a parlare direttamente al suo pubblico scegliendo Instagram come nuovo spazio di racconto. Il conduttore e volto storico della televisione italiana ha aperto il suo profilo il 2 febbraio, pubblicando un primo video girato da casa in cui ha subito chiarito di stare bene e di essere vivo, smentendo le voci circolate dopo il suo recente intervento in videochiamata dal letto d’ospedale durante Falsissimo, il format di Fabrizio Corona. Un esordio che ha attirato immediatamente l’attenzione e acceso il dibattito. Nel primo messaggio, Lippi ha spiegato che l’idea di aprire un account social nasce soprattutto dall’insistenza e dal supporto della figlia Federica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Claudio Lippi torna in tv dopo vent'anni di silenzio.

Claudio Lippi torna a farsi vedere e rompe il silenzio.

