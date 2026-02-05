La moto appartenuta a Sonny Barger, il fondatore degli Hells Angels, è stata venduta all’asta negli Stati Uniti. La Fxrt, che era di Bargers, ha trovato un nuovo proprietario tramite Mecum, dopo essere stata messa in vendita. La casa d’aste ha annunciato la vendita senza rivelare il prezzo finale.

È stata venduta all'asta la Harley-Davidson Fxrt del 1992 appartenuta a Sonny Barger, figura simbolo e fondatore del club motociclistico Hells Angels nella città di Oakland nel 1957 e scomparso nel 2022. La moto, una Fxrt Sport Glide, è considerata uno dei modelli più significativi della gamma Harley-Davidson Fxr, piattaforma nata all'inizio degli Anni Ottanta con l'obiettivo di dimostrare che il costruttore americano poteva competere con le rivali giapponesi ed europee in termini di stabilità, maneggevolezza e raffinatezza tecnica. L'Harley-Davidson Fxrt è stata venduta dalla casa d'aste americana Mecum ad un prezzo di 24. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Venduta l'Harley-Davidson del fondatore degli Hells Angels

Harley-Davidson, iconico produttore di motociclette, ha annunciato un importante rinnovamento della sua leadership con nomine strategiche e cambiamenti organizzativi.

Harley-Davidson ha annunciato l’introduzione di 13 nuovi modelli per l’anno 2026, ampliando la propria gamma in diversi segmenti, tra cui Grand American Touring, Trike, Adventure Touring e CVO.

