vece e cenci volano in semifinale nel keirin agli europei predomo e moro eliminati

Vece e Cenci superano le qualificazioni e si qualificano per le semifinali del keirin agli Europei di ciclismo su pista a Konya. La sessione di oggi si è svolta nel velodromo turco, e i due italiani hanno dimostrato di avere ancora energie e determinazione. Predomo e Moro, invece, sono stati eliminati nelle prime fasi. Ora si aspettano le gare decisive per conquistare un posto in finale.

Si è aperta la sessione di qualificazione del keirin agli Europei di ciclismo su pista 2026, disputata al velodromo di Konya. In palio i pass per le semifinali nelle due categorie, con le prove femminili e maschili che hanno definito le chance delle azzurre e degli azzurri per centrare la finale nel pomeriggio. Miriam Vece ha chiuso al primo posto nella quarta batteria, assicurando l’accesso in semifinale, davanti a Kimberly Kalee. La strada di Matilde Cenci è stata più impegnativa: ha ottenuto la semifinale vincendo il gruppo del ripescaggio. Entrambe le azzurre proseguiranno l’azione nel corso della sessione successiva per conquistare l’accesso in finale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Questa mattina a Grenoble si sono svolte le gare di ciclismo su pista agli Europei 2026.

Gli Europei di ciclismo su pista sono in pieno svolgimento e le gare si fanno sempre più emozionanti.

Dopo due argenti nella quarta giornata, l’Italia domani punta al colpo finale tra Keirin e Madison con Vece, Cenci, Predomo, Moro, Balsamo-Venturelli e Consonni-Sierra facebook