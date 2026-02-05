Vannacci non si dimette e ribadisce con fermezza di voler restare europarlamentare. Dopo aver lasciato la Lega, il generale ha deciso di continuare il suo mandato, nonostante le tensioni e le critiche interne. Nei social, ha scritto chiaramente che i voti sono suoi e nessuno può togliergli questa scelta. La polemica tra lui e il partito continua a far parlare in Parlamento, mentre Vannacci si prepara a mantenere la sua posizione, senza intenzione di fare passi indietro.

«No, non mi dimetto da europarlamentare: i voti sono miei!». Roberto Vannacci affida ai social la sua risposta secca, destinata a spegnere (o forse ad alimentare) le polemiche esplose dopo l’addio alla Lega. «E chissà perché questa zelante richiesta nei miei confronti non è stata fatta nei confronti dei parlamentari Minardo, Bellomo, Pierro e Bergamini che, solo negli ultimi 12 mesi, hanno lasciato la Lega approdando in altri partiti? L’ho detto da subito, è una questione di valori, principi, ideali e, soprattutto, di coerenza», ha aggiunto. Nei giorni scorsi, l’ex generale è stato costretto a lasciare il Gruppo dei Patrioti per l’Europa al Parlamento europeo, la famiglia politica che riunisce la Lega e formazioni come il Rassemblement National di Marine Le Pen e Vox in Spagna.🔗 Leggi su Open.online

Nei prossimi minuti, si aspetta l’annuncio ufficiale: il generale Roberto Vannacci lascerà la Lega.

Vannacci lascia la Lega e apre un nuovo fronte contro Salvini.

Vannacci non arretra sulla poltrona da europarlamentare: «Non mi dimetto». Scontro aperto con la Lega e nuovi strappi in Parlamento«I voti sono miei!», attacca l'ex generale. Intanto, i leghisti a lui più vicini, Ziello e Sasso, presentano un emendamento contro l'invio di armi a Kiev e si aprono possibili frizioni nel partito ... open.online

Che succede ora con l’uscita di Vannacci dalla LegaLa permanenza dell’europarlamentare Roberto Vannacci nella Lega era diventata insostenibile da un po’. Per certi versi, anzi, lo era stata fin da subito. Le sue divergenze coi dirigenti storici del pa ... ilpost.it

Pronti alle comiche Mario Adinolfi pubblica un’immagine con sé stesso, Fabrizio Corona e Roberto Vannacci. Titolo: “Difensori della cristianità e dei valori morali”. E scrive: “Se questo trio riuscirà a trovare un minimo comun denominatore, sarà nitroglicerina p facebook

Alla fine la linea Vannacci è passata. Con un emendamento dei colleghi di maggioranza Zoffili, Ciaburro, Saccani Jotti, Carfagna dal decreto Ucraina sparisce la parola ‘militari” nel titolo e nella rubrica che individuano l’oggetto del provvedimento. Politicament x.com