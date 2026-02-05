Vannacci la profezia cupissima di Crespi | Neanche morto arriva a un milione

Vannacci potrebbe non superare il milione di voti. Luigi Crespi, noto spin doctor, dice che il partito di Vannacci non avrà molta fortuna alle urne. Durante una trasmissione, Crespi ha lasciato intendere che la sua crescita sarà limitata e che, anche in caso di successo, non raggiungerà grandi numeri. La previsione ha sorpreso molti, visto il clamore che ha suscitato la candidatura del militare.

Il partito di Roberto Vannacci non andrà molto lontano. A dirlo è Luigi Crespi, noto spin doctor, che a L'Aria Che Tira si lascia andare a una profezia. All'indomani dall'annuncio dell'addio del generale alla Lega e del nuovo partito Futuro Nazionale, Crespi è convinto che "fuori dalla Lega, dentro il nostro sistema elettorale per cui devi fare oltre il 3 per cento, ossia minimo un milione di elettori, un milione di elettori Vannacci non li fa neanche morto, registrami". Per Crespi il generale "non ha la capacità, non ha la struttura, non ha la linea politica". Da qui la frecciata a Repubblica: "Eleggere Vannacci a protagonista come sta facendo Repubblica, è fare da sponda a Vannacci.

