Vannacci? Ininfluente con la nuova legge elettorale

La polemica su Vannacci si affievolisce con la nuova legge elettorale. Il personaggio, ormai ininfluente, non smuove più le acque nel centrodestra, che ora si trova a fare i conti con il primo vero scontro interno della legislatura. Un segnale che, dopo le tensioni, si torna a concentrarsi sulle questioni politiche più concrete.

La fine dell’equivoco di un Vannacci leghista cui nessuno aveva mai realmente creduto obbliga il centrodestra a misurarsi con il primo scossone interno della legislatura, piccolo o grande che sia. Qualche problema lo avrà Salvini, quando terminata la fase di assestamento qualcuno dentro il Carroccio gli chiederà conto dell’ennesimo colpo a vuoto, più di un problema potrebbe averlo Giorgia Meloni che per la prima volta si troverà di fronte all’incubo da sempre temuto, quello del “mai un nemico a destra“. La premier l’aveva esorcizzato cercando di non spaurire quella frangia di elettorato nostalgico che sa di avere in pancia del suo trenta per cento, ma adesso che il generale con gli stivaloni è venuto allo scoperto (ieri ha diffuso una suo foto a torso nudo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Fratelli d’Italia guarda con preoccupazione all’erosione di voti e alla possibile svuotamento della Lega di Matteo Salvini.

Vannacci lascia la Lega e ora il centrodestra si trova in difficoltà.

SALVINI AVVERTE VANNACCI: CHI ESCE DALLA LEGA FINISCE NEL NULLA

Il generale Vannacci lascia la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtàAl via il Consiglio federale del Carroccio. L'ormai ex vicesegretario, fortemente voluto dal vicepremier e da lui candidato alle Europee, lo ha comunicato a Salvini dopo una telefonata. Il vicepremier ... rainews.it

Vannacci con Futuro Nazionale non spaventa nessuno. La Lega con Zaia vola, con l'ex generale crolla. E in molti sperano nell'uscitaStop and go. Mezze parole. Misteri. Allusioni. Fughe in avanti e smentite sempre parziali. Roberto Vannacci, ex generale ed europarlamentare della Lega famoso per il suo libro Il mondo al contrario e ... affaritaliani.it

"Roberto Vannacci è un ottimo politico e siamo dei suoi fan, stiamo a vedere cosa succederà". Lo ha detto all'ANSA il capogruppo di Esn al Parlamento europeo, l'eurodeputato di AfD, René Aust. #ANSA facebook