Vannacci lascia la Lega e crea un suo movimento con idee forti e immagini militari. Tra slogan aggressivi e un’Italia vista come una caserma, si forma una destra diversa, più estrema. La scena politica italiana diventa sempre più simile a un reality, dove spesso la realtà sembra aver bisogno di un intervento per essere compresa.

C’è un momento, nella politica italiana, in cui il reality show supera la realtà e la realtà chiede il VAR. È il momento in cui Roberto Vannacci saluta la Lega, si sfila la spilletta, e si cuce addosso un partito nuovo di zecca, come una divisa comprata all’outlet dell’ideologia: taglia unica, rigidissima, zero resi. La scissione non è un trauma, è una performance. Un atto lisergico in cui l’elettore vede sfilare vecchi fantasmi con nomi nuovi, e sente l’odore familiare di naftalina patriottica mescolata a caffeina sovranista. Vannacci non rompe: evapora. Non fonda: coagula. Prende ciò che era già nell’aria — rabbia, nostalgia, disciplina immaginata — e lo imbottiglia come profumo virile: “Eau de Ordine”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Vannacci evapora dalla Lega e partorisce se stesso: acido patriottico, divise immaginarie e l’ennesima allucinazione chiamata destra

Negli ultimi giorni, Roberto Vannacci ha fatto un passo deciso e ha lasciato la Lega.

Roberto Vannacci ha lasciato ufficialmente la Lega.

