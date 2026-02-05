Il generale Vannacci si scaglia contro Salvini, accusandolo di tradimento. In un messaggio diretto, Vannacci dice che è lui a voler rimanere nella coalizione, mentre critica il leader della Lega per aver cambiato posizione su armi all’Ucraina e sulla legge Fornero. La tensione tra i due si fa più evidente, con Vannacci che si definisce ancora parte del gruppo, ma con parole dure contro Salvini.

È sceso dal taxi e, ora, va a piedi. Roberto Vannacci risponde a tutto tondo alle accuse che gli hanno mosso i suoi detrattori all’indomani del suo addio alla Lega. Da un hotel della periferia di Modena, dove 20 anni va ha fatto l’Accademia militare, ha spiegato il perché della sua uscita: «La Lega mi aveva portato come persona che portava principi, valori e ideali. Nel momento in cui non vengono rispettati non rimango in un contenitore che tradisce la mia identità. Io non ho preso nessun taxi. Evidentemente il taxi ha cambiato direzione, a me interessa arrivare alla meta. Sono sceso da questo taxi, procedo a piedi con lo zaino, bussola e cartina». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Vannacci a Salvini: «Traditore sei tu. Ma voglio restare nella coalizione»

Approfondimenti su Vannacci Salvini

Roberto Vannacci attacca duramente Matteo Salvini, accusandolo di tradimento.

A Roma, Roberto Vannacci diventa protagonista di un nuovo fronte interno alla Lega.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Lega, Salvini: Con Vannacci chiariremo tutto, non c'è nessun problema

Ultime notizie su Vannacci Salvini

Argomenti discussi: Vannacci attacca Salvini: È lui il traditore. Su armi a Kiev e legge Fornero si mette in posizione prona; Vannacci a Modena: È Salvini il traditore. E rilancia: Io come Fini? Mi sento invece come Meloni quando ha lasciato il Pdl; Vannacci: Un sondaggio Youtrend ci dà al 4,2%, mica male. Il traditore è Salvini; Vannacci: Il traditore è Salvini, dalle armi all’Ucraina alla legge Fornero.

Vannacci esce allo scoperto, che schiaffo a Salvini: È lui il traditore. Europarlamento? Non mi dimettoL’ex generale Roberto Vannacci lo dice a Repubblica, il giorno dopo lo strappo con la Lega, dopo che verso di lui il leader Salvini ha usato parole dure, dandogli del traditore. E’ Salvini che ha ... affaritaliani.it

Vannacci: Il traditore è Salvini, prono su armi a Kiev e legge ForneroL'ex generale a Modena dopo l'addio alla Lega: Quello che per anni ha detto che la riforma andava demolita invece poi china il capo. Non rimango in un contenitore che tradisce la mia identità ... quotidiano.net

Vannacci contro Salvini: "Io sleale E' lui che ha tradito le promesse dall'Ucraina alla Fornero" facebook

Vannacci: “Salvini ha tradito gli ideali della Lega. È ora di dare una svegliata al centrodestra" x.com