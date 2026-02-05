Vannacci a Salvini | Traditore sei tu Ma voglio restare nella coalizione
Il generale Vannacci si scaglia contro Salvini, accusandolo di tradimento. In un messaggio diretto, Vannacci dice che è lui a voler rimanere nella coalizione, mentre critica il leader della Lega per aver cambiato posizione su armi all’Ucraina e sulla legge Fornero. La tensione tra i due si fa più evidente, con Vannacci che si definisce ancora parte del gruppo, ma con parole dure contro Salvini.
È sceso dal taxi e, ora, va a piedi. Roberto Vannacci risponde a tutto tondo alle accuse che gli hanno mosso i suoi detrattori all’indomani del suo addio alla Lega. Da un hotel della periferia di Modena, dove 20 anni va ha fatto l’Accademia militare, ha spiegato il perché della sua uscita: «La Lega mi aveva portato come persona che portava principi, valori e ideali. Nel momento in cui non vengono rispettati non rimango in un contenitore che tradisce la mia identità. Io non ho preso nessun taxi. Evidentemente il taxi ha cambiato direzione, a me interessa arrivare alla meta. Sono sceso da questo taxi, procedo a piedi con lo zaino, bussola e cartina». 🔗 Leggi su Laverita.info
