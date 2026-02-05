Vangelo del 5 febbraio 2026 | il male teme una sola la cosa la comunione

Questa mattina, tra le strade di una città italiana, si diffonde la notizia di un nuovo messaggio di don Luigi Maria Epicoco. Nel suo commento sul Vangelo del 5 febbraio 2026, il sacerdote sottolinea come il male abbia paura di una sola cosa: la comunione tra le persone. La riflessione invita a pensare che, in un mondo spesso diviso e frantumato, l’unione può essere la vera arma contro le forze oscure. Gli italiani, ascoltando queste parole, si preparano a vivere la giornata con uno sguardo più attento alle relazioni e alla

Meditiamo il Vangelo del 5 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo odierno, vediamo Nostro Signore inviare i discepoli a evangelizzare e guarire i malati, liberare coloro che erano posseduti da spiriti impuri. Gesù li manda insieme poiché sa che il male teme, più di ogni altra cosa, la comunione reale, quella in cui il Vangelo diviene realmente operante. In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche.

