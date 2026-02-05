Vandalismo a Marsala | Centro Sappusi attaccato da incendiari

Questa mattina, nel quartiere di Sappusi a Marsala, qualcuno ha dato fuoco al Centro Sappusi. Le fiamme hanno danneggiato la struttura, che rappresenta un punto di riferimento per molte persone del quartiere. I volontari e le associazioni impegnate sul posto sono rimasti sconvolti dall’atto vandalico, che mette a rischio un luogo importante per la comunità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e avviare le indagini.

**Marsala, il Centro Sappusi, presidio di legalità e integrazione, è stato attaccato da incendiari.** L'episodio, verificatosi nel quartiere popolare di Sappusi, ha provocato forti reazioni tra i volontari coinvolti nella struttura e le associazioni che operano in ambito sociale. La sede del Centro Sappusi, un punto di riferimento per i giovani e per le famiglie, è stata colpita con un atto di vandalismo che ha distrutto porte e saracinesche, lasciando il centro in uno stato di totale inaccessibilità. L'incendio, che è avvenuto durante la notte tra il 3 e il 4 febbraio, ha causato danni ingenti, con i fuochi che hanno colpito non soltanto l'edificio, ma anche il materiale didattico e le attrezzature che consentivano il funzionamento del centro.

