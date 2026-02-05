Valentino | l’acquisto di cioccolato fondente sale al massimo nel periodo delle festività

Durante il periodo di San Valentino, tra il 15 gennaio e il 15 febbraio 2025, le vendite di cioccolato fondente hanno raggiunto un picco in tutta Italia. Secondo un’indagine di Choco Zero, più di 100mila persone hanno aumentato gli acquisti di dolci per le festività, confermando come il cioccolato sia diventato uno dei regali preferiti in questa occasione.

Nel periodo tra il 15 gennaio e il 15 febbraio 2025, l’Italia ha registrato un’esplosione di vendite di **cioccolato fondente** per San Valentino, secondo un’indagine condotta dallo specialista di Choco Zero, con un’analisi basata su oltre **100mila membri della sua community**. I dati confermano che il **cioccolato fondente** è il tipo più scelto per i regali di festa, con una percentuale di **7,56% delle preferenze totali**, seguito dalle varianti con nocciole (7,17%) e pistacchi (6,78%). Questo andamento è in netta contrapposizione con il **cioccolato bianco** (6,63%) o **al latte** (6,27%), che hanno avuto un’utenza minore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Valentino cioccolato

Uno studio recente ha individuato nel cioccolato fondente una sostanza con potenzialità anti-età.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Valentino cioccolato

Argomenti discussi: Aumento di capitale da 100 milioni di euro per Valentino; A chi va l’eredità di Valentino Garavani?; Sono il nipote di Valentino Ma la famiglia smentisce tutto; Valentino Garavani: chi erediterà il suo impero da 2 miliardi?.

Da Xiaomi ci sono le offerte di San Valentino: 40% di sconto su Xiaomi 15Durante la campagna promozionale di San Valentino, effettuando uno o più ordini sul sito ufficiale si riceverà un coupon sconto del 10% una volta che il prodotto sarà consegnato. Tale coupon sarà poi ... hdblog.it

Regali di San Valentino? Con i coupon AliExpress spendi meno e sorprendi di piùCon San Valentino in arrivo, Aliexpress non poteva iniziare il mese di febbraio senza una promozione che consentisse agli utenti di risparmiare anche sulle idee regalo per il 14 febbraio. tomshw.it

... Imperdibile offerta di San Valentino Dal 4 al 14 febbraio se acquisti una scarpa con plate in fibra di carbonio (presenti in negozio e fino ad esaurimento scorte) riceverai in omaggio un buono acquisto del valore minimo di € ... Cosa aspetti passa a trova facebook