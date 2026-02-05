Valenciana il vento abbatte le transenne Evenepoel vince la crono ma non vale per la classifica

La giornata di ieri alla Valenciana si è trasformata in una corsa contro il vento. Durante la cronometro, il forte maltempo ha spazzato via le transenne e ha costretto gli organizzatori a sospendere la prova, annullando i tempi per la classifica generale. Evenepoel aveva sperato di conquistare la vittoria individuale, ma alla fine il risultato non conta per la classifica finale. La pioggia e il vento hanno cambiato tutto, lasciando il pubblico con l’amaro in bocca e i corridori a chiedersi cosa sarebbe potuto essere.

Doveva essere il giorno di Remco Evenepoel, ma stavolta il vento è stato più forte del fiammingo. Alginet, seconda tappa della Vuelta Valenciana, cronometro di 17 km: per le folate, le transenne volano in mezzo alla strada, così Giuria e organizzazioni intervengono a tutela della sicurezza dei corridori e applicano il protocollo meteo previsto in questi casi. Vietato l'uso della bicicletta da crono, troppo pericolosa con la sua posizione estrema, e prova non valida per la classifica generale, anche se viene assegnata la vittoria di tappa con relativa cerimonia protocollare. In ogni caso, anche con la bici tradizionale da strada, è stato proprio di Remco Evenepoel il miglior tempo, 20'12 alla media di 50,495 kmh: vittoria numero 70 in carriera.

