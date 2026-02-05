Valanga sopra Solda | due vittime in Alto Adige

Questa mattina sopra Solda, in Alto Adige, si è staccata una valanga che ha sepolto due persone. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e ha provocato due vittime. I soccorsi sono arrivati subito, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La zona è ora sotto stretta sorveglianza mentre si cercano di capire le cause di questo distacco improvviso.

L'incidente nel primo pomeriggio. Nel primo pomeriggio di oggi, 5 febbraio, una valanga si è staccata sopra Solda, in Alto Adige, causando due morti. L'episodio è avvenuto intorno alle 13.30 nell'area del rifugio Madriccio e avrebbe coinvolto un gruppo di scialpinisti. I soccorsi sul posto. Immediato l'intervento dei soccorritori, arrivati con due elicotteri, uno della Guardia di finanza e il Pelikan 2. Secondo le prime informazioni, una persona è stata estratta viva dalla massa di neve.

