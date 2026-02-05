Un giovane scalatore tra i 30 e i 40 anni è morto ieri nel Friuli Venezia Giulia. Si trovava in montagna quando una valanga ha travolto il suo gruppo. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La zona è stata messa in sicurezza e le ricerche continuano.

**Un giovane scalatore, tra i 30 e i 40 anni, è morto travolto da una valanga nel Friuli Venezia Giulia.** La vittima, un uomo di origine friulana, era in montagna per una escursione sportiva, probabilmente in una zona non segnalata o poco frequentata. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata del 21 novembre, in località Sella, un’area montana nota per la sua bellezza paesaggistica, e per l’alta quota di imprevisti legati alle condizioni meteorologiche e alle valanghe. Le autorità locali hanno confermato che il giovane era stato ritrovato in posizione accidentale, con la testa e parte del corpo sepolta sotto un accumulo di neve e ghiaccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valanga in Friuli, morto un giovane scalatore tra i 30 e i 40 anni.

Approfondimenti su Valanga Friuli

Un giovane vigile del fuoco di 29 anni, Carlo Notari, è morto ieri pomeriggio durante un’escursione sul monte Tiarfin, nel Friuli.

È morto ieri pomeriggio il giovane pompiere Carlo Notari, rimasto vittima di una valanga in Friuli.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Valanga Friuli

Argomenti discussi: Carlo Notari, chi è il pompiere morto nella valanga in Friuli: Amava la montagna con tutto se stesso; Il vigile del fuoco Carlo Notari morto a 29 anni travolto da una valanga in Friuli: Stava facendo un'escursione con un amico; Valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, uno scialpinista è morto e uno è rimasto ferito a Sella Nevea; Due slavine in Friuli Venezia Giulia, una al confine col Veneto. Morto uno scialpinista.

Morto il giovane travolto da una valanga in Friuli(ANSA) - UDINE, 05 FEB - E' morto in nottata in ospedale il giovane travolto da una valanga nel tardo pomeriggio di ieri, a Tarvisio (Udine). La vittima era del posto, aveva 33 anni ed era un maestro ... msn.com

Due valanghe in Friuli, trovato morto uno scialpinista a Casera Razzo. Un ferito estratto dalla neve dai 4 compagni di escursione a Sella NeveaUdine, 1 febbraio 2026 – Si teme il peggio sulle Alpi del Friuli Venezia Giulia dopo che due valanghe sono cadute quasi contemporaneamente, una a Sella Nevea, Val Raccolana, l’altra a Casera Razzo, in ... quotidiano.net

Ancora una valanga in Friuli: una persona muore travolta dalla neve facebook

Ancora una valanga in Friuli, persona travolta dalla neve. A Tarvisio (Udine). Meteo avverso: elicottero non si alza; soccorsi da terra #ANSA x.com