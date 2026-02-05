Una valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti finlandesi a Solda, in provincia di Bolzano, nel primo pomeriggio di oggi. Due persone sono state trovate morte, mentre si teme che altri alpinisti possano essere stati coinvolti dalla seconda valanga che si è verificata poco dopo. I soccorritori stanno cercando di rintracciare eventuali sopravvissuti.

Nell’ultimo periodo l’Italia è nella morsa dei disastri ambientali. L’ultimo tragico evento è accaduto nel primo pomeriggio del 5 febbraio nella zona sciistica di Solda, dove è stato confermato il decesso di due persone a seguito di una valanga. Il soccorso alpino però, ha il sospetto che altre persone siano rimaste bloccate in una seconda lavina, ma per ora non si hanno notizie ufficiali. Nelle operazioni di soccorso sono state coinvolte varie squadre del Soccorso Alpino CNSAS di Turbe, Solda, Prato allo Stelvio e Trafoi. Inoltre, stanno partecipando agli interventi di salvataggio anche le unità del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e quelle del BRD (unità speciale dell’Alpenverein Südtirol), nonché Pelikan 2, il servizio di ambulanza aerea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Valanga in Alto Adige, morti due turisti finlandesi

Una slavina si è abbattuta oggi sopra Solda, in Alto Adige, travolgendo un gruppo di freerider finlandesi.

Una valanga si è abbattuta questa mattina intorno alle 13.

