Val d’Orcia Art Festival la contemporaneità incontra il territorio

Questa mattina a Chiusi si è conclusa la terza edizione del Val d’Orcia Art Festival. Il vincitore di quest’anno è Mattia Siddi, scultore di Pienza, che ha presentato un’opera che ha colpito la giuria. La manifestazione, dedicata all’arte contemporanea, ha portato in città artisti e visitatori da tutta Italia, creando un momento di confronto tra creatività e territorio.

Mattia Siddi, scultore di Pienza, è il vincitore del Val d'Orcia Art Festival che quest'anno si è tenuto a Chiusi. L'iniziativa, ospitata nel museo civico "La Città sotterranea", è stata come sempre ideata e organizzata da Rosanna Brambilla e Alessandro Ficola. Siddi, nato nel 1996 e che in famiglia ha sempre respirato arte grazie al laboratorio del nonno, è stato premiato per le sue opere che uniscono materia ed emozione, classicità e contemporaneità. Secondo Andrea Vierucci, fotografo di fama che vive a Lucca, premiato per la qualità e l'originalità del suo sguardo sull'architettura. Terzo Victorino Mercado, maestro boliviano dell'acquarello, per i suoi paesaggi di grande poesia e bellezza.

