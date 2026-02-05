In Italia, quasi un adulto su due ha ancora dubbi sui vaccini. Lo rivela uno studio dell’Università di Torino, che ha coinvolto più di 52 mila persone. La paura di fare il passo giusto resta alta, anche tra gli adulti.

C’è poco da fare: quando si parla di vaccini, i dubbi in Italia ‘contagiano’ quasi un adulto su due. A dircelo è un interessante studio dell’ Università di Torin o che ha coinvolto un campione di oltre 52.000 adulti in tutta Italia (appresentativi della popolazione adulta per età, genere, livello di istruzione, area geografica e dimensione del comune di residenza), pubblicato su The Lancet Regional Health – Europe. Si tratta del primo risultato della INF-ACT Vaccine Hesitancy Survey, una delle più ampie indagini mai condotte in Italia su questo tema così caldo. Ebbene, se quasi un adulto su due manifesta forme di esitazione nei confronti delle vaccinazioni, il fenomeno è ben più complesso e appare influenzato da caratteristiche demografiche e sociali, esperienze personali, orientamento politico e religioso e soprattutto dal livello di fiducia nelle istituzioni e nei sistemi sanitari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Vaccini e dubbi: esita quasi un adulto su 2, l'identikit

