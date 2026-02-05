Un uomo di mezz’età ha deciso di uscire per un incontro sessuale, ma la sua uscita si è trasformata in una brutta sorpresa. Arrivato a destinazione, ha scoperto di essere in compagnia di tre donne che, invece di offrirsi per un momento di intimità, gli hanno rubato tutto. La scena si è conclusa con il nonno, già un po’ mazziato, che ha dovuto lasciare il posto senza niente in mano, tra lo sconcerto e le battute ironiche.

Articolo liberamente elaborato da una notizia pubblicata sul Corriere di Arezzo e tradotto in puro ortichese, con le dovute dosi di punture, cattiveria popolare e prese per il culo d’ordinanza. I fatti restano quelli, il linguaggio no: qui si racconta la cronaca come si farebbe all’Orciolaia, non in redazione. Pensava d’andà a svotà le palle, invece gli han provato a svotà el portafogli. Un aretino di 78 anni suonati come le campane del Duomo, martedì pomeriggio, ha deciso che la pensione non basta e che era l’ora di rifarsi una vita. o almeno un pomeriggio lurido. Si presenta tutto arrapato al parcheggio di via Laschi, zona Pionta. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Và a trombare e trova tre ladre: nonno cornuto, mazziato

