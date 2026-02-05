V, la ragazza con la frangetta, si prepara a entrare in scena ai Giochi Olimpici Invernali. Visa presenta un’innovazione digitale: un’AI chiamata V, che fa il tifo per gli atleti. Un progetto che combina tecnologia, musica e sport, puntando a coinvolgere il pubblico con un tocco di novità.

Quando l'AI incontra la musica e l'arte visiva Scansiamo gli equivoci: V non è un’influencer virtuale, una idol o qualcosa di simile, bensì un personaggio digitale, creato con l’intelligenza artificiale ma progettato per «rispecchiare il potenziale umano». La genesi di V sta in equilibrio tra arte e innovazione, cercando di scardinare scetticismi e reticenze sull’applicazione dell’IA al mondo dell’arte. Manuel Musilli, Executive Creative Director di Saatchi & Saatchi, ha confermato che, nonostante V sia un personaggio creato con l’intelligenza artificiale, «dietro c’è un enorme lavoro umano: il primo disegno di V è stato fatto a mano, con la forma d’arte più classica di tutte». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - V, la ragazza con la frangetta pronta a conquistare il pubblico dei Giochi Olimpici Invernali

Oggi, la Fiamma Olimpica ha attraversato Riccione, portando il simbolo dei Giochi invernali Milano Cortina 2026 sulla Riviera Adriatica.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

