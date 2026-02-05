V la ragazza con la frangetta pronta a conquistare il pubblico dei Giochi Olimpici Invernali
V, la ragazza con la frangetta, si prepara a entrare in scena ai Giochi Olimpici Invernali. Visa presenta un’innovazione digitale: un’AI chiamata V, che fa il tifo per gli atleti. Un progetto che combina tecnologia, musica e sport, puntando a coinvolgere il pubblico con un tocco di novità.
Quando l'AI incontra la musica e l'arte visiva Scansiamo gli equivoci: V non è un’influencer virtuale, una idol o qualcosa di simile, bensì un personaggio digitale, creato con l’intelligenza artificiale ma progettato per «rispecchiare il potenziale umano». La genesi di V sta in equilibrio tra arte e innovazione, cercando di scardinare scetticismi e reticenze sull’applicazione dell’IA al mondo dell’arte. Manuel Musilli, Executive Creative Director di Saatchi & Saatchi, ha confermato che, nonostante V sia un personaggio creato con l’intelligenza artificiale, «dietro c’è un enorme lavoro umano: il primo disegno di V è stato fatto a mano, con la forma d’arte più classica di tutte». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Milano-Cortina: accesa ad Olimpia la fiaccola dei Giochi olimpici invernali
La Fiamma Olimpica attraversa Riccione portando il simbolo dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026
Oggi, la Fiamma Olimpica ha attraversato Riccione, portando il simbolo dei Giochi invernali Milano Cortina 2026 sulla Riviera Adriatica.
