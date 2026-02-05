Utile il giro di vite sui reati È un messaggio dello Stato che funziona da deterrente

Il governo ha preso di mira i reati con un giro di vite che sembra funzionare. Dopo i fatti di Torino, i numeri della criminalità sono aumentati, ma le autorità insistono: è un effetto temporaneo, un deterrente che fa paura ai responsabili. Le nuove leggi e i fermi preventivi sono già nell’arsenale del Governo, e l’obiettivo è chiaro. Serve a mostrare che lo Stato non si ferma e rafforza la sua presenza contro chi crea scompiglio.

Dicono che i decreti sulla sicurezza facciano aumentare la criminalità: ed è vero. Basta annunciare un giro di vite e i numeri sembrano peggiorare, come è successo anche dopo i fatti di Torino, quando agli scontri sono seguite denunce e una pressione per nuove leggi: da giorni si parlava di fermo per soggetti a rischio e di nuove regole per cortei e occupazioni, ma non è roba nata ieri, erano nell'arsenale del Governo. Aumentare i reati, si diceva; per prima cosa: non sono reati, bensì denunce. È in base al numero di denunce che i dati vengono sbandierati. Se crescono le denunce, a parità di comportamenti reali, cresce la criminalità nei dati, e questo succede quando lo Stato rafforza i controlli: le denunce aumentano fisiologicamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

