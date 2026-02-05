**Usa | lite Lega-csinistra su Minneapolis Costa riprende leghista Matone ' no accuse fascismo' **

Una rissa è scoppiata oggi in aula alla Camera durante la commemorazione delle vittime di Minneapolis. I toni sono diventati subito accesi, con alcuni deputati che si sono scambiati insulti e accuse. La discussione tra la Lega e la sinistra si è trasformata in un acceso scambio di parole, interrompendo momentaneamente i lavori. Costa, deputato del Movimento 5 Stelle, ha poi preso la parola per riprendere il collega leghista Matone, sottolineando che non ci sono elementi per parlare di fascismo. La tensione rimane alta, e l’episodio ha attir

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Bagarre in aula alla Camera durante la commemorazione delle vittime di Minneapolis. A scatenare le tensioni l'intervento della leghista Simonetta Matone che fa rumoreggiare i banchi del centrosinistra. L'onorevole viene interrotta, accusa i colleghi dell'opposizione di essere dei fascisti e viene ripresa dal presidente di turno, Sergio Costa: "Deputata Matone, il fascismo è fuori da quest'aula". La "commemorazione" di oggi, aveva detto Matone, "sa tanto di provocazione, se queto ricordo dei morti di Minneapolis serve ad attirare la maggioranza in una trappola è fallito dall'origine voi volete alzare una cortina fumogena sui fatti di Torino per i quali stiamo ancora aspettando parole inequivocabili".

