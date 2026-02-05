US watchdog to review high failure rate in FAA air traffic control training

Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha annunciato che avvierà un’indagine sui tassi di fallimento elevati tra i corsi di formazione del controllo del traffico aereo. L’ufficio dell’ispettore generale vuole capire perché molti studenti non riescono a superare l’addestramento, creando potenziali rischi per la sicurezza. La decisione arriva dopo che sono stati riscontrati numerosi fallimenti, che hanno sollevato preoccupazioni sui livelli di preparazione dei futuri controllori di volo.

WASHINGTON, Feb 5 (Reuters) - The U.S. Transportation Department Office of Inspector General said on Thursday it will open a probe into high failure rates among air traffic control trainees amid a long-standing shortage of controllers to manage U.S. air traffic. "Attrition, retirements, and program washouts are severely impacting the overall success of increasing the number of certified controllers," the inspector general said.

