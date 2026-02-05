US Ukraine Russia delegations agree to exchange 314 prisoners Witkoff says

Delegazioni di Stati Uniti, Ucraina e Russia hanno confermato l’accordo per scambiare 314 prigionieri. La notizia è arrivata dopo settimane di negoziati e rappresenta un passo importante nei tentativi di ridurre le tensioni nella regione. Le parti si sono incontrate di nuovo per definire i dettagli dell’accordo, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. La notizia circola tra le fonti ufficiali e potrebbe rappresentare un primo segnale di apertura verso una possibile de-escalation.

Feb 5 (Reuters) - Delegations from the United States, Ukraine and Russia have agreed to exchange 314 prisoners, U.S. President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff said in a post on X on Thursday. "Discussions will continue, with additional progress anticipated in the coming weeks," he said. "Le discussioni continueranno, con ulteriori progressi previsti nelle prossime settimane", ha detto.

