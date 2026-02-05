Uomo costringe donna a lasciare il lavoro la picchia e la sequestra | la famiglia denuncia la scomparsa

La famiglia di una donna ha denunciato la sua scomparsa, preoccupata perché non riceveva più sue notizie da giorni. Secondo quanto ricostruito, un uomo avrebbe costretto la donna a lasciare il lavoro, l’avrebbe picchiata e infine sequestrata. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda, cercando di capire dove possa essere la donna e cosa abbia portato l’uomo a compiere queste azioni.

Una denuncia di scomparsa da parte dei parenti di lei, preoccupati perché non avevano più sue notizie da giorni. Parte da lì la scoperta di una storia di maltrattamenti, minacce e violenze che si è conclusa giovedì 5 febbraio con l'arresto di un trentanovenne, responsabile, secondo la procura di.

