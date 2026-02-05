Uomo condannato a tre anni per minacce con coltello in un locale commerciale

Un uomo è stato condannato a tre anni e due mesi di carcere dopo aver minacciato con un coltello un ex marito della madre in un locale commerciale. Quando i carabinieri sono intervenuti, l’uomo ha cercato di aggredirli e ha opposto resistenza. La vicenda si è svolta in modo rapido e senza altri episodi di rilievo.

**Un uomo è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione per aver minacciato con un coltello un ex marito della madre, e per aver aggredito i carabinieri che lo avevano accorso.** L’uomo, di origine brasiliana, era stato accusato di tentata estorsione, ma l’accusa fu rigettata in quanto la vittima aveva ritirato la querela. Tuttavia, è stato trovato colpevole per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e per aver provocato un trauma alla mano ai carabinieri durante l’arresto. La causa è stata processata a Macerata, in una seduta tenuta davanti al giudice Daniela Bellesi, che ha applicato il rito abbreviato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uomo condannato a tre anni per minacce con coltello in un locale commerciale Approfondimenti su Uomo Condannato Minacce con il coltello, condannato a tre anni Un uomo di 34 anni di origini brasiliane è stato condannato a tre anni di carcere. Uomo condannato per stalking dopo aver perseguitato l’ex con minacce continue a Crotone Un uomo di Crotone è stato condannato definitivamente per aver perseguitato l’ex moglie. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Er hielt 6 Frauen in einem Hausgefängnis – trotz eigener Familie | True crime deutsch | crime doku Ultime notizie su Uomo Condannato Argomenti discussi: Maltratta la convivente a Poggio Rusco: condannato a 3 anni e 3 mesi; Abusi sulle amiche della figlia al pigiama party: condannato a 7 anni di carcere; Maltratta la madre: 28enne in carcere; Truffa in Borsa in provincia di Cuneo: condannato a 3 anni l’uomo che ingannò una coppia di amici. Minacce con il coltello, condannato a tre anniTolentino, 34enne assolto dall’accusa di tentata estorsione ai danni dell’ex della madre, ma colpevole per l’aggressione ai carabinieri ... msn.com Mandò in rovina coppia di amici con un falso investimento da 84mila euro: condannato a tre anni di carcereTre anni di carcere. È questo l'epilogo di una storia molto triste ricostruita davanti al Tribunale di Cuneo da una coppia di coniugi che, spiegano i due, non si è potuta costituire parte civile ... targatocn.it L'uomo, residente a Paesana, è stato condannato per truffa dal Tribunale di Cuneo facebook È stato condannato all’ergastolo Ryan Wesley Routh, l’uomo che tentò di uccidere Donald Trump durante la campagna elettorale del 2024 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.